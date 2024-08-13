川普上X接受馬斯克訪談 一度為拜登抱屈

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）獲共和黨提名角逐11月美國總統大選的前總統川普，今晚在社群平台X接受億萬富翁馬斯克（Elon Musk）專訪。他一度為民主黨換帥為拜登抱屈，稱民主黨對美國總統搞政變。

華爾街日報指出，原訂美東時間晚間8時開始的訪談一開始就遭遇技術問題，許多用戶無法加入直播觀看，直到8時42分才得以正常。馬斯克在尚無充分事證下暗指出問題可能是網路遭延遲阻斷攻擊，意有所指稱「人們不過只是想聽一聽川普總統說話，就橫遭阻撓」。

馬斯克在訪談一開始就提及川普上月在賓州造勢時遭槍傷一事，想將話題引導到維安出紕漏才讓槍手得以登上附近屋頂，還說「這真的太誇張了」；不過川普依然維持稱讚特勤局的態度，說「我跟你講，他們反應是如此之快，這點需要極大勇氣」「他們會記取教訓」。

川普遇襲後，馬斯克正式表態相挺。

據紐約時報彙整訪談即時文字轉播，川普表示逃過一劫後，他「更加相信上帝」。

兩人開講約20分鐘後，川普才終於提到大選對手、民主黨籍的副總統賀錦麗（Kamala Harris），攻擊她和總統拜登的移民政策鬆散，讓無證移民得以越過美墨邊境進到美國。

紐時指出，當川普討論到拜登退選時，聲音聽起來明顯亢奮，稱民主黨拔掉拜登換上賀錦麗「是場政變，是場對美國總統的政變」「雖然我不喜他（拜登），他是個很爛的總統，史上最糟，但他們（民主黨）幹嘛這樣對他」。

紐時指出，川普在訪談裡所講內容大多出自他競選演說的素材，包括抨擊賀錦麗處理移民問題不當、拜登未能阻止加薩和烏克蘭戰爭，以及堅稱若他上任美國會更好等，還藉由問馬斯克「你覺得拜登會接受這種採訪嗎、賀錦麗會嗎」來凸顯自己無懼外界檢視。

賀錦麗投入參選總統3週以來，未曾開記者會、沒有媒體專訪，官網也沒有政見。連華盛頓郵報、紐約時報等立場較親民主黨的主流媒體都提出質疑。（譯者：陳亦偉）1130813