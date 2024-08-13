與川普對談直播出狀況 馬斯克：遭遇大規模網攻

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）億萬富翁馬斯克（Elon Musk）今天表示，他與共和黨籍總統候選人川普在社群媒體平台X上的訪談遭遇網路攻擊。

綜合法新社和路透社報導，世界首富馬斯克在晚間8時18分的一則X貼文中表示，「X似乎遭遇大規模分散式阻斷服務（DDoS）攻擊」，這種網攻方式企圖以大量流量癱瘓伺服器或網路。

自川普上個月在一場競選造勢活動上遭槍手暗殺未遂後，自稱先前投給民主黨人的馬斯克便運用自己的影響力和財富來力挺川普。

川普支持者中的暴徒於2021年1月闖入美國國會大廈，X的前身推特（Twitter）隨即將川普帳號停權，但馬斯克買下推特並重新命名為X後恢復了川普的帳號。

在民主黨籍總統拜登宣布放棄爭取連任並轉而支持副手賀錦麗（Kamala Harris）接棒參選後，川普的競選活動就略為低迷，他和馬斯克今天的對談意在重振旗鼓。

然而，對談一開始就明顯出狀況，對兩人來說都頗為尷尬。

這令人想起2023年5月的類似事件，當時平台出現故障，使得佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在宣布投入2024年總統大選一開始就遭遇混亂。

這場歷時1小時的直播多次長時間中斷音訊，數以千計用戶無法加入或被踢出直播。迪尚特最終在黨內提名戰中輸給川普。

當時川普在他自創的「真實社群」（TRUTH Social）平台上譏諷道：「我的紅色按鈕更大、更好、威力更強，而且運作順暢（真的！）…你的就不是。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130813