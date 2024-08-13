馬斯克X平台專訪川普 技術問題部分用戶看不到
2024/8/13 08:49（8/13 13:48 更新）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普排定今晚在社群平台X接受億萬富翁馬斯克（Elon Musk）專訪，不過訪談一開始便遭遇技術問題，部分用戶無法加入直播觀看。
路透社報導，這場排定於美東時間12日20時（台灣時間13日上午8時）登場的專訪開始不久後，部分用戶的頁面便出現「無法存取」的訊息，不過有超過11萬5000人成功加入直播間。
這場活動開始的幾分鐘前，馬斯克貼文稱他將與川普舉行對談，而不是訪問。
他說：「沒有人在接受訪問時是自在的，所以很難知道他們真實樣貌。」
民主黨陣前換將，改由賀錦麗（Kamala Harris）力拚11月5日大選後，川普的競選活動面臨新的阻力，而今天這場活動是他成為焦點的好機會。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130813
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