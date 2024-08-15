請警進校驅離挺巴示威挨批 美哥倫比亞大學校長請辭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約14日綜合外電報導）美國媒體報導，新學年數週後將展開，哥倫比亞大學校長夏費克今天宣布辭職。近4個月前，哥大出現反對以色列發動加薩戰爭的抗議時，校方的處理手法遭親以與挺巴雙方抨擊。

路透社報導，夏費克（Minouche Shafik）在寄給教職員與學生的電子郵件中說：「這也是一段混亂的時期，很難克服我們社區內的歧見。這段時期對我的家人與我們社區的其他人帶來莫大損失。」

夏費克說，她「在這個時機點」離職，「最能讓哥倫比亞大學度過前方的種種挑戰」。她說，她請辭是為了讓新的領導階層能在新學年展開前就位。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，夏費克請辭是8個月來繼賓州、哈佛、康乃爾大學的校長辭職後，第4位下台的常春藤盟校校長。

今年4月與5月，抗議群眾占領曼哈頓上城（Upper Manhattan）校園部分地區，反對以色列造成加薩巴勒斯坦平民死亡，導致數以百計示威者遭逮捕，震撼哥倫比亞大學。當時，抗議群眾譴責夏費克請警方進駐校園阻止示威，同時親以色列支持者斥責夏費克鎮壓抗議力度不夠。

根據官網，哥大負責衛生與生物醫學服務的執行副校長阿姆斯壯（Katrina Armstrong）將擔任臨時校長。

來自紐約上州的共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）日前在關於全美反加薩戰爭抗議活動的國會聽證會上，痛斥夏費克與其他大學領導人。她今天在社群媒體平台X上表示樂見夏費克辭職，稱夏費克未能保護猶太學生，「早就該下台」。

夏費克是出生於埃及的經濟學家，擁有英國與美國國籍，曾任英格蘭銀行（Bank of England）副總裁、倫敦政經學院（London School of Economics and Political Science）院長與國際貨幣基金（IMF）副總裁。

夏費克於2023年7月成為第20任哥倫比亞大學校長。

示威期間，抗議群眾搭建數十個帳篷，並要求大學出售以色列資產後，大學高層試圖與抗議群眾協商拆除營地的協議。

隨著談判破局，夏費克4月18日採取不尋常的行動，要求紐約警察進駐校園，激怒許多權益團體、學生與教職人員。

當時有100多人遭到逮捕，帳篷從主要草坪移除，但不到幾天內，示威群眾又回到當地紮營。哥大4月30日再度請警察進校，當時哥大與紐約市立學院（City College of New York）有300人遭逮捕。

夏費克之後要求警察至少待到5月17日，也就是畢業典禮的兩天後，「以維持秩序並確保示威者不再紮營」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊，引發加薩衝突。根據以方統計，這場衝突造成1200人死亡，約250人被扣為人質。

根據加薩衛生部，以色列之後攻擊哈瑪斯治理的加薩走廊，造成近4萬名巴勒斯坦人喪命，同時導致加薩230萬人口幾乎所有人流離失所，引發饑荒危機。以色列在國際法院（International Court of Justice）遭控實施種族滅絕，但以色列矢口否認。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130815