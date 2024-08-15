尹錫悅光復節致詞幾乎未提日本 親日立場再挨批

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）南韓總統尹錫悅在紀念對日抗戰勝利的光復節致詞中幾乎未提日本，引發相關團體與學界不滿，認為尹政府為維持韓日關係妥協，雖然表面對日本政治人物參拜靖國神社表達遺憾，實際做法卻言行不一。

尹錫悅今天上午出席第79週年光復節活動，以往在慶祝對日抗戰勝利的這項活動上，總統都會提及相關歷史，並敦促日方為當年道歉、反省，但尹錫悅今年致詞將重點放在兩韓統一上，2次提及日本都是關於雙邊目前的經濟狀況，絲毫未提及日本相關歷史，引發輿論質疑。

日治強制動員市民會理事長李國嚴（音譯）接受韓媒京鄉新聞訪問時表示，尹錫悅在光復節致詞上未提日本，與光復節本質相悖，「看起來就是受到對日本的屈從外交影響，擔心為日本造成負擔或產生糾紛，就先自行迴避」。

專門研究二戰時期慰安婦歷史的慶北大學教授金昌錄（音譯）也批評，總統在光復節致詞中絲毫未提及歷史問題的做法，可能被視作「對過去歷史的清算已經結束，已不是韓國的問題」的訊息，憂心日方可能以韓方不希望的方式扭曲歷史。

尹錫悅上任後積極修復因歷史爭議等問題陷入僵持的韓日關係，包括為支付二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償金主動提出國內解決方案等，引發韓國輿論反對聲浪；去年光復節致詞時也將重點放在展望韓日關係未來發展上，但像今年一般完全未提及歷史問題相當罕見，也引起日媒關注。

日本將二戰投降日稱為「終戰日」，日本首相岸田文雄今天以執政黨自民黨總裁（黨主席）身分，連續3年自費向靖國神社獻上玉串料（祭祀費）；韓國外交部下午對此表達遺憾，並召見日本駐韓大使館公使實生泰介表示嚴正抗議；但在總統致詞逐年輕描淡寫的處理下，這種抗議更顯得像例行公事。

往年由政府主辦的光復節紀念活動，今年也首次出現「分開舉行」狀況。主要是獨立運動團體不滿被視為「親日極右人士」的前韓民族福祉財團會長金亨錫獲任獨立紀念館館長，決定單獨舉辦紀念活動，在野黨人士也幾乎都只出席獨立運動團體主辦活動，未出席政府主辦紀念活動，國內對日立場及意識形態分裂加劇。（編輯：張芷瑄）1130815