印度醫師遭性侵後殺害引發抗議 民眾要求伸張正義

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（中央社加爾各答15日綜合外電報導）數以千計印度民眾今天走上加爾各答（Kolkata）街頭，譴責當地一名醫師遭姦殺的案件，除了要求為受害人伸張正義，也呼籲結束印度社會長期存在針對婦女的暴力問題。

法新社報導，上週在一家公立醫院發現這名31歲女性遭殘忍對待的遺體後，引發全國性抗議。總理莫迪（Narendra Modi）要求迅速懲處那些對女性犯下「駭人」行為的人。

大批民眾在西孟加拉邦（West Bengal）加爾各答的街頭遊行，譴責這起謀殺事件，並在今天印度獨立日慶祝活動的開頭，於午夜舉行燭光集會。

加爾各答的抗議者以「奪回夜晚」（Reclaim the Night）口號遊行，呼籲更廣泛解決針對婦女的暴力行為，並舉起要求採取行動的手寫標語。

莫迪今早在新德里（New Delhi）的獨立日慶祝活動發表談話時，未明確提及加爾各答謀殺案，但表達他對婦女遭受暴力感到「痛心」。

他說：「對於我們的母親和姊妹受到的暴行，全國都感到憤怒。針對婦女的犯罪行為應該迅速啟動調查、針對婦女的殘暴行為應該受到嚴厲和迅速的懲罰。」

「這對於在社會中建立嚇阻效果和信心至關重要。」

謀殺案件發生後，醫生們也要求迅速伸張正義並加強工作場所安全，全國多個邦的公立醫院12日「無限期」停止選擇性服務以示抗議。

印度媒體報導，遇害醫師是在教學醫院的演講廳被發現，推測她是在長時間輪班後，到那裡稍作休息。

根據新德里電視台（NDTV）報導，驗屍報告顯示她遭到性侵害，受害者父母在提交給法院的訴狀寫道，他們懷疑女兒遭到輪姦。

雖然警方已拘留一名在醫院工作、協助人們排隊的男子，但警方被指控對此案處理不當。

加爾各答高等法院13日將案件轉至精銳部門中央調查局（CBI）調查，以「重建大眾信心」。

針對婦女的性暴力在印度是個普遍存在的問題，在2022年，這個擁有14億人口的國家平均每天發生近90起強暴案。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130815