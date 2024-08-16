本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 國際

烏克蘭持續反攻 白俄總統籲俄烏談判結束戰爭

2024/8/16 15:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是俄羅斯總統蒲亭重要盟友，他接受俄國國家電視台專訪時表示，俄烏雙方應透過談判結束衝突，避免戰火蔓延至白俄。

烏克蘭軍隊本月6日展開行動，攻入俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），讓蒲亭（Vladimir Putin）的高階軍事將領顏面盡失。

路透社報導，根據白俄總統網站今天發布的專訪摘錄內容，魯卡申柯稱西方國家鼓勵烏克蘭作戰，是因西方希望烏俄兩國「互相摧毀彼此」。

蒲亭於2022年2月下令全面入侵烏克蘭後，俄軍有部分行動是在白俄領土進行，魯卡申柯也將自己定位為蒲亭的主要支持者。

魯卡申柯敦促雙方談判，而不是讓戰火持續肆虐。

魯卡申柯說：「我們不希望局勢升溫，也不希望與整個北大西洋公約組織（NATO）爆發戰爭。我們不希望那樣。」

但他也警告，如果烏克蘭真的挑釁白俄，那麼「我們將別無選擇」。

根據魯卡申柯，除非白俄邊境受到進犯，明斯克（Minsk）不認為有理由動用俄方去年部署在白俄領土的戰術核武。

他指出：「在你們踏上我們的國界之前，我們不會動武。」（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1130816

#白俄羅斯
#明斯克
#俄軍
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#蒲亭
#北大西洋公約組織
#白俄
#路透社
#魯卡申柯
蒲亭
北韓紀念抗日勝利 金正恩蒲亭相互致意矢言深化關係烏克蘭越境反攻俄國 拜登：讓蒲亭真正陷入兩難
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：