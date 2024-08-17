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義大利官媒深入庫斯克州採訪 俄羅斯控非法越境

2024/8/17 17:31（8/17 18:05 更新）
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俄羅斯邊境的過境點。（路透社）
俄羅斯邊境的過境點。（路透社）
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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）烏克蘭部隊6日攻入俄羅斯庫斯克州，義大利官媒RAI採訪團隊本週在烏軍掌控的庫斯克州領土報導新聞，俄國外交部今天說，已就RAI「非法越境」一事召見義大利駐莫斯科大使。

路透社報導，俄羅斯外交部於官網發布聲明表示：「有關義大利國營電視廣播公司RAI攝影團隊非法進入俄羅斯聯邦領土的行徑，已經向義大利大使表達強烈抗議。」

義大利外交部告訴路透社，駐莫斯科大使皮奇奧尼（Cecilia Piccioni）已向俄羅斯當局說明，RAI新聞團隊「以全然獨立自主的方式，規劃他們的行動」。

RAI於14日播出首個外國媒體發自俄羅斯庫斯克州（Kursk）蘇賈鎮（Sudzha）的報導，那裡是烏克蘭部隊攻入庫斯克州初期所奪下的城鎮。

這些義大利記者似乎是在烏克蘭部隊護衛之下進行採訪拍攝，並播出被戰火蹂躪的蘇賈鎮當地影像。

跟俄羅斯安全部門關係密切的通訊軟體Telegram頻道Baza今天稍早指出，針對兩名非法跨越俄國邊界的RAI記者，俄國內政部打算提起刑事訴訟。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1130817

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