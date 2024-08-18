本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 國際

創紀錄暴雨引發洪患 奧地利維也納傳災情[影]

2024/8/18 22:01（8/18 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納18日綜合外電報導）奧地利當地媒體報導，阿爾卑斯（Alpine）山區週末遭到豪雨侵襲，首都維也納（Vienna）部份地區淹水，還有其他地區蒙受嚴重損失，道路和鐵路運輸也被迫中斷。

路透社報導，社群媒體平台發布的影片畫面顯示，滾滾泥流經過奧地利西部滑雪勝地聖安敦（St. Anton）時，沖走多輛汽車。

根據國營媒體奧地利廣播集團（ORF），維也納局部地區降下創紀錄豪雨，該市北部德布靈區（Doebling）1名女性昨天遭洪水沖到公車下方，如今她情況危急，正在醫院治療。

ORF報導，由於傾盆大雨導致交通陷入混亂、鐵路運輸中斷，維也納消防部門昨天接獲超過450件報案。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在社群媒體平台X發文稱，「暴雨導致本國許多地區蒙受嚴重損失」，他並向負責應對天災的官員致謝。

根據官方紀錄，德布靈地區的降雨量達到每平方公尺110公升。ORF氣象學家赫本施泰特（Kevin Hebenstreit）指出，這是有紀錄以來，維也納市8月最高的雨量。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130818

#奧地利
#洪災
#路透社
#暴雨
#維也納
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
非洲南部旱災影響近6800萬人 辛巴威、尚比亞等國陷飢餓危機
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：