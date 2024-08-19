本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

傳波蘭曾助烏克蘭破壞北溪管線 華沙斥無稽之談

2024/8/19 12:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙18日綜合外電報導）波蘭總統幕僚今天表示，有關烏克蘭當局曾在波蘭支持下，策劃與執行2022年北溪天然氣管線（Nord Stream）破壞行動的說法毫無根據。

德國前情報局長韓寧（August Hanning）本週告訴德國「世界報」（Die Welt），他相信波蘭和烏克蘭總統曾為執行這項行動達成協議。

波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）辦公室的國際政策主任波拉克（Mieszko Pawlak）在回答有關問題時表示：「這些完全是毫無根據的臆測。」

波拉克說，韓寧在德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）任內擔任情報局長，當時北溪一號計畫正開始，「作為情報負責人，他肯定在投資中扮演了可恥但重要的角色」。

德國媒體本週稍早報導，德國檢方已經確定，北溪管線破壞事件的主嫌是一名人在波蘭的烏克蘭籍潛水教練，並已發出逮捕令，準備拘捕此人。

波蘭檢方告訴路透社，波蘭方面已收到逮捕令，但因德方未將此人列入通緝名單，這名嫌疑人已經離開波蘭。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）15日報導，有商人私下贊助炸毀北溪天然氣管線的行動，而這項計畫由時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）監督。烏克蘭否認涉案。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，這條經波羅的海通往德國的海底管線，是俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要路線。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130819

#扎盧茲尼
#北溪
#俄羅斯
#烏克蘭
#德國
#波蘭
#華爾街日報
#路透社
#北溪天然氣管線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：