布林肯：以色列支持加薩停火提案 盼哈瑪斯接受

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（中央社特拉維夫19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，以色列總理尼坦雅胡向他保證會支持美方近日提出彌合加薩走廊（Gaza Strip）停火分歧的過渡提案，並敦促巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯同意接受提案。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在耶路撒冷（Jerusalem）與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行3小時會談後，他說道，尼坦雅胡允諾以色列會派出代表團參加埃及和卡達居中斡旋並於本週恢復的談判。

布林肯稍後於特拉維夫（Tel Aviv）告訴記者：「在今天跟尼坦雅胡總理進行相當有建設性的會議中，他向我證實以色列接受過渡提案，他支持它。現在哈瑪斯（Hamas）有責任這樣做。」

他提到：「要緩解巴勒斯坦人因為哈瑪斯（去年）10月7日發動襲擊以及隨後爆發戰爭而受到的可怕苦難，最快、最好且最有效的唯一方法就是達成這項協議。」

布林肯表示，他將在明天前往埃及和卡達，並會晤兩國的領導人。這兩個國家已經跟美國就停火計畫進行合作。

布林肯還說，自己希望聽到阿拉伯夥伴國家提供哈瑪斯立場的最新消息，且淡化了哈瑪斯對於過渡提案的批評。

他指出：「我們先前看過公開聲明，但這些聲明並沒有完全反映哈馬斯的立場。」（譯者：陳彥鈞）1130820