本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

以色列空襲加薩中部 巴勒斯坦商人一家18口喪命

2024/8/18 01:48（8/18 10:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列軍隊17日再針對加薩走廊中廊進行空襲。圖為一名巴勒斯坦婦女在艾格撒烈士醫院為死去親人痛哭哀悼。（路透社）
以色列軍隊17日再針對加薩走廊中廊進行空襲。圖為一名巴勒斯坦婦女在艾格撒烈士醫院為死去親人痛哭哀悼。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩走廊17日綜合外電報導）在卡達舉行的以哈停火談判今天暫停，美國總統拜登對接近達成停火協議表示樂觀，然而，以色列軍隊同日空襲加薩走廊再導致至少18人喪命，罹難者全來自同一個家庭。

美聯社報導，根據加薩走廊中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）的艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital），以軍空襲今天擊中一間民宅及附近倉庫，那裡收容著流離失所的巴勒斯坦民眾。

傷亡人員由艾格撒烈士醫院收治，根據院方提供的名單，其中一名死者是批發商伊吉拉（Sami Jawad al-Ejlah），他和以軍協調以將魚肉類食品運入加薩走廊。罹難者還包括他兩名妻子、他們年齡介於2至22歲的11個孩子、孩子們的祖母與另外3位親屬。

以色列軍方表示，擊中加薩走廊中部的「恐怖分子基礎設施」，近幾週有火箭從那裡向以色列發射。以軍還提到，會持續對當地激進好戰人士發動攻擊。

以色列方面再次下令，加薩走廊中部部分地區進行大規模撤離。在社群媒體X平台一則貼文中，以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）說，住在馬加齊（Al-Maghazi）難民營及其周邊地區的巴勒斯坦人應該離開，因為以軍將展開行動回應從當地發射的火箭。（譯者：洪培英）1130818

影片來源：FRANCE 24 English
#巴勒斯坦人
#以軍
#卡達
#巴勒斯坦
#拜登
#美聯社
#以色列
#加薩走廊
#以哈戰爭
延伸閱讀
拜登樂觀加薩停火協議接近達成 哈瑪斯：這是錯覺以色列空襲黎巴嫩南部 造成10死5傷以色列持續激戰哈瑪斯 加薩走廊死亡人數衝破4萬加薩龍鳳胎出生僅4天命喪空襲 以軍歸咎哈瑪斯
阿德雷
以色列又向加薩北部發疏散令 準備反擊火箭彈攻擊
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列持續激戰哈瑪斯 加薩走廊死亡人數衝破4萬
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：