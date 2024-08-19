布林肯：加薩談判來到決定性時刻 恐為最後停火機會

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（中央社特拉維夫19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，華府為了促成加薩停火協議的最新外交斡旋，「可能是最佳，也許也是最後的機會」，他力促各方達成協議。

路透社報導，這場馬拉松式停火談判已進行多月，繼上週在杜哈舉行為期兩天的會議後，本週將在埃及開羅繼續進行。

美國上週提出了調解國家認為可望填補交戰方落差的過渡方案後，布林肯（Antony Blinken）將加強施以美方外交壓力，以確保談判人員在本週稍後達成突破。

這是布林肯自去年10月加薩戰爭爆發以來，第9度前來中東地區。他今天稍後將會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

布林肯在和以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）會面前告訴媒體：「這是決定性一刻，現在可能是最佳，也許是最後的機會，讓人質返家，達成停火（協議），以及讓大家走上持久和平與安全的道路。」

「我來到這裡，是在拜登政府指示下所進行密集外交行動的一部分，力圖促成協議，最終達成協議。現在是大家點頭的時刻，不要找任何藉口拒絕。」

卡達、美國和埃及等協助調解的國家，在連月來斷斷續續的談判後，目前為止未能縮小足夠的歧見，以達成協議，同時加薩的暴力昨天仍持續未歇。

哈瑪斯（Hamas）在布林肯抵達後不久表示，尼坦雅胡得為「阻撓調解人所作努力」，導致達成協議為之延宕，並使以色列人質身陷與巴勒斯坦人相同的侵犯負責。

布林肯也重申美國不希望中東緊張升溫的警告。「現在是確保沒人採取可能破壞停火進程行動的時候，所以我們全力確保緊張不升溫，沒有挑釁。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，根據以方說法，哈瑪斯攻擊造成約1200人死亡，以及250名人質遭劫持。

根據巴勒斯坦衛生部，以色列隨後在加薩展開的軍事行動，造成超過4萬名巴勒斯坦人喪命，以及加薩許多地區夷為平地。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130819