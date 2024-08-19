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布林肯再抵中東推加薩停火 哈瑪斯控以色列阻撓調解

2024/8/19 07:17
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（中央社特拉維夫18日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天抵特拉維夫，再度推動加薩停火。但他降落數小時後，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯指控以色列破壞布林肯的調停工作，停火協議能否達成因而平添變數。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）得為「阻撓調解人所作努力」負責，導致達成協議為之延宕，並使以色列人質身陷與巴勒斯坦人相同的侵犯。

美國國務院官員表示，這是自從去年10月戰爭爆發以來布林肯（Antony Blinken）第9度中東行，他明天將會晤尼坦雅胡在內的以色列高層。

而在以色列之後，他還將前往埃及。

美國總統拜登政府一名高階官員在前往特拉維夫（Tel Aviv）途中告訴記者，達成停火協議、釋放遭扣押在加薩以色列人質的談判現在來到「轉折點」。這名官員說：「我們認為這是一個關鍵時刻。」

長達數月的談判走走停停，介入調解的卡達、美國和埃及截至目前無法幫助縮小歧見以達成協議。與此同時，加薩暴力有增無減。

巴勒斯坦衛生當局表示，以色列今天對加薩的襲擊至少又造成21人喪生，包括對中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）一間房屋的空襲，導致6名孩童和他們的母親罹難，其中年紀最小的死者才18個月大。（譯者：何宏儒）1130819

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