美批准對以色列200多億美元新軍售案 含50架F-15戰機

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國拜登政府今天批准對以色列規模200多億美元的新軍售案，無視維權人士因加薩（Gaza）死傷慘重而呼籲停止武器運送的壓力。

法新社報導，儘管這項軍售案需數年才能完成武器交付，美國批准這項軍售案之際，拜登正施壓以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在經歷10個月血腥戰爭後達成停火協議。

美國國務院在致國會的通知中表示，已批准對以色列出售規模188.2億美元的50架F-15戰機。

以色列也將採購近3萬3000枚戰車彈藥筒、多達5萬枚迫擊砲彈藥及新型軍用貨運車輛。

F-15戰機將於2029年開始交付，將升級以色列現役機隊並納入雷達和安全通訊設備。這批F-15戰機是由波音公司（Boeing）製造。

美國國務院在針對這批F-15戰機的通知中表示：「美國致力於維護以色列安全，而協助以色列發展和維持強大且做好準備的自衛能力，對美國國家利益至關重要。」

就戰車彈藥筒來說，美國指出這項銷售「將改善以色列因應目前和未來敵人威脅的能力、強化國土防衛，並對區域威脅構成嚇阻力量」。

美國國會能夠阻擋武器銷售，但這樣的過程相當困難。

人權團體和拜登所屬民主黨部分左傾成員呼籲政府抑制或停止軍售以色列，同時對加薩衝突中平民傷亡表達不滿。

哈瑪斯治下的加薩地區救難人員10日表示，以色列空襲一所收容流離失所巴勒斯坦人的學校，造成93人喪生。

以色列稱此次空襲是針對在學校外活動的武裝分子。拜登政府官員對平民喪生表達關切，但對空襲中是否使用美國武器則不願置評。

法新社統計以色列官方數據，哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部，造成1198人喪生，多數為平民，武裝分子另擄走251人，其中111人仍被扣留在加薩，以軍稱有39人已死亡。

根據加薩衛生部統計，以色列遭突襲後展開軍事攻擊報復，造成3萬9929人喪生，但未提供平民和武裝分子死亡的詳細分析。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上月赴美國國會演說，遭許多民主黨議員杯葛。他在演說中要求美國快速提供軍事援助，稱此舉將「大幅加速加薩戰爭結束」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130814