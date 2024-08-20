本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重台1線往忠孝橋估2個月修復 施工期禁行逾20噸大車
首頁 / 國際
2024美國大選
新聞專題
2024美國大選1/300
首頁 / 國際

「我們愛你」呼聲中 拜登感性交棒賀錦麗

2024/8/20 17:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社芝加哥19日綜合外電報導）美國總統拜登今天出席民主黨全國代表會（DNC），為副總統賀錦麗站台。他原本希望4年後再上演「世代傳承」大秀，但今天，在感謝他「犧牲小我」、「顧全大局」的英雄式歡迎中，他眼眶泛淚，內心似乎感到些許安慰。

一個月前遭黨內盟友施壓而宣布放棄競選連任的拜登，成為今天全代會的焦點。法新社報導，他發表演說之際，芝加哥聯合中心（United Center）充滿驕傲與激情，不少人也忍不住流下淚水。

在拜登盛大登場前，現場瀰漫假期的歡樂氛圍，會場的喇叭不斷播送「美國！美國！」的呼聲，觀眾擠爆現場，許多人手上揮舞「我們愛喬（拜登）」的布條。

想當然爾，全代會的公敵正是共和黨總統候選人川普。當觀眾頭頂上的大銀幕播放這位前總統的畫面，台下觀眾紛紛盡責地發出噓聲。

拜登出場的重頭戲揭幕之際，群眾報以熱情的歡呼。拜登走上台後，擁抱介紹他出場的愛女艾希莉（Ashley Biden），還用面紙擦了擦眼睛。台下的民主黨人情緒沸騰地，高聲吶喊「我們愛喬」、「謝謝你，喬」，持續了大約4分鐘之久。拜登的部分隨行人員，以及現場的數名代表，都忍不住激動情緒而落淚。

來自華盛頓州西雅圖（Seattle）的64歲選民恩德伍德（Azziem Underwood）形容，「這樣的結局好像童話故事。我感覺好像在看一場衛兵換哨交接儀式。」

「我心想，他（拜登）看起來狀態很好，為什麼要退選？他今天的表現超棒。」

路易斯安那州（Louisiana）的32歲黨代表羅森（Alexis Rossum）也表示，「我認為（拜登的）這場演說太棒了！喬在激勵大家這方面做得很好。他回顧了他的成就、賀錦麗的成就，也讓每個人感覺充滿活力，準備出去投票。」

「他的表現太棒了！現場的氣氛彷彿有魔力一般，有幾次我都忍不住熱淚盈眶。」

在今天的全代會中，據報在逼宮退選風波中讓拜登最難以諒解的民主黨盟友、聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在社群平台X貼出自己人在現場、手拿「我們愛喬」布條的照片。她還寫道：「#謝謝你，喬」。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1130820

拜登
民主黨全代會外挺巴勒斯坦示威 群眾突破護欄拜登現身民主黨全代會 感性交棒賀錦麗
賀錦麗
希拉蕊挺賀錦麗 喊話選民打破天花板讓女性掌白宮[影]被罵「瘋子」不忍了 賀錦麗暗批川普是個「懦夫」
2024美國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普籲封口費案量刑宣判延至大選後 檢方：法官決定
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：