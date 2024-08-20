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最高齡人瑞西班牙老嫗睡夢中辭世 享嵩壽117歲

2024/8/20 20:08
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（中央社馬德里20日綜合外電報導）全球在世的最長壽人瑞莫瑞拉家人今天表示，她已經辭世。美國出生、經歷過兩次世界大戰的這位西班牙老嫗享嵩壽117歲。

法新社報導，莫瑞拉（Maria Branyas Morera）家屬在她的X平台帳號發文說：「莫瑞拉已經離開我們了。如她所願，她在睡夢中安詳、沒有痛苦地辭世。」

莫瑞拉人生最後20年在西班牙東北部奧洛特鎮（Olot）的聖瑪麗亞德爾圖拉（Santa Maria del Tura）安養院度過。她今天發文說自己感到「虛弱」。

由家屬管理的帳號發文還說：「時日將近，不要哭，我不喜歡淚眼婆娑，而且最重要的是別讓我受苦，不論到哪裡，我都會快樂。」

高齡118歲的法國修女蘭敦（Lucile Randon）去年元月逝世後，金氏世界紀錄（Guinness World of Records）正式承認莫瑞拉是全球最高齡人瑞。

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根據美國的老人醫學研究組織（Gerontology Research Group），莫瑞拉過世後，日本的糸岡富子是當今世上最長壽的人。她1908年出生，現年116歲。

回顧莫瑞拉一生，她曾經歷1918年流感大流行、第一次與第二次世界大戰和西班牙內戰。2020年她歡度113歲生日僅數週後罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19），在住家房間內居家隔離並且痊癒。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1130820

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