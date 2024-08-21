加薩陰霾籠罩民主黨全代會 挺巴代表發聲場外爆衝突

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（中央社芝加哥21日綜合外電報導）儘管在美國民主黨全國代表大會數千代表中僅占少數，30名「不表態運動」成員聲量沒比任何其他黨代表小。而在場外，芝加哥街頭昨晚再爆衝突，工人增設第3道護欄進行防護。

法新社報導，民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）本週在芝加哥舉行，將正式確認副總統賀錦麗（Kamala Harris）為黨籍總統候選人。與此同時，隸屬「不表態運動」（Uncommitted Movement）成員的黨代表則計劃表達對加薩戰爭的不滿。

來自8個州的30名成員聲稱他們代表大約70萬選民。雖然樂見總統拜登7月21日退選之舉，他們對於由賀錦麗接棒抱持謹慎和懷疑態度。

明尼蘇達州黨代表穆罕默德（Asma Mohammed）告訴法新社：「這個黨必須改變。對於挺以色列種族滅絕政權又死不認錯的人，我歉難感到遺憾。」

穆罕默德本來期盼來到芝加哥能夠看到民主黨內出現不同觀點，沒想到全代會助講嘉賓沒有人替巴勒斯坦人發聲，令她失望。

她說：「我知道她（指賀錦麗）比拜登更有同理心，這部分我真的有看過。但是坐而言，不如起而行。」

「不表態運動」要求將一直在加薩醫院工作的美國兒科重症醫師哈吉-哈山（Tanya Haj-Hassan）加入助講名單，讓數以千計黨代表聽見以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）衝突的第一手見聞。

然而，大會截至目前只同意在主會場附近的麥考米克會展中心（McCormick Place）次會場舉辦座談會，與會者描述的戰爭慘況令聽者落淚。

與此同時，有線電視新聞網（CNN）報導，全代會場外昨天一早又多架設一道安全護欄。會場週邊外圍安全護欄前一天遭到示威人士突破。

數小時後，芝加哥街頭昨晚再爆抗爭，有民眾與警方發生衝突。

約12名工人從華盛頓大道（Washington Boulevard）上述遭突破區域架設往東延伸的第3排護欄，新護欄架在原本已有的兩道護欄之間。

參加挺巴勒斯坦抗議遊行的其中一群人19日突破全代會主會場聯合中心（United Center）外圍安全護欄。

芝加哥警察局長史奈林（Larry Snelling）昨天在記者會中表示，有警察遭水瓶擊中、被抗議人士噴灑胡椒噴霧，所幸無人身受重傷。

昨晚在以色列駐芝加哥領事館外的抗爭出現緊張場面。一個叫做「衝出封鎖線」（Behind Enemy Lines）的團體在現場示威和演講，後來抗議人士與戴頭盔的員警爆發推擠。

衝突之後，大批群眾留在現場，有人帶領他們高喊諸如「解放、解放巴勒斯坦」等口號。

後來當局出動數以百計員警，以優勢警力對道路和人行道進行清場。

只願意以傑夫（Jeff）這個名字受訪的52歲抗議人士高舉寫有「2024棄賀」的海報說：「我們到這裡來行使做為美國人、做為納稅人的權利。我們送那麼多錢給外人，這些錢應該花在國內。」

44年前從東耶路撒冷（East Jerusalem）移民美國的他表示，曾是舉世最受歡迎國家的美國，現在已經變成最受人憎恨的國家。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130821