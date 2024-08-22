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白島火山噴發 紐西蘭航空取消班機

2024/8/22 08:38
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（中央社威靈頓22日綜合外電報導）紐西蘭白島（White Island）火山今天爆發，噴出大量火山灰，導致多個航班停飛，政府科學家警告火山可能會在未來「數週到數月」持續噴發。

法新社報導，白島火山2019年噴發造成22人喪生。當地原是熱門觀光景點，距離紐西蘭北島（North Island）約50公里，距離最大城奧克蘭（Auckland）200公里。

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示，由於火山灰飄過一些國內機場的航線，目前已有10個航班取消。

紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science）在監測公告中表示，衛星影像顯示本月稍早開始出現「小型噴發活動」。他們認為這是白島的「典型噴發週期」一環。

他們說：「這個活動可能會持續一段時間，數週到數月。」

科學家表示，紐西蘭主要島嶼上的一些人可能會聞到火山氣體的味道，或是眼睛或喉嚨受到輕微刺激，不過影響不大。

紐西蘭本月稍早將火山警戒級別升至3級，最高為5級。

自2019年火山爆發以來，當局已禁止白島觀光活動。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130822

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