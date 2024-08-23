賀錦麗將發表全代會壓軸演說 碧昂絲可能站台表演
2024/8/23 10:21（8/23 11:02 更新）
（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗在經歷美國政治史上意想不到的轉折後，今天將在芝加哥接受民主黨提名，並承諾成為「所有美國人的總統」，矢言要走「新道路向前邁進」。
法新社報導，民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）準備提名賀錦麗（Kamala Harris）為總統候選人，以在11月與共和黨候選人川普一較高下，支持者為此興奮且激動。
根據競選團隊發布的演講摘要，賀錦麗將會說：「我知道今晚有各種政治觀點的人在觀看。我想讓大家知道：我承諾成為所有美國人的總統。」
一個月前，81歲的總統拜登投下退選震撼彈後，賀錦麗成為第一位獲主要政黨提名的亞非裔女性，令支持者興奮不已。她迅速讓民主黨團結起來、消除川普在民調中的領先優勢，並籌集金額龐大的競選資金。
在她登台演講前幾個小時，黨代表們鼓掌歡呼，流行歌手粉紅佳人（Pink）和鄉村音樂樂團狄克西女子合唱團（The Chicks）等特別音樂嘉賓輪番上陣。
外界猜測還有其他特別嘉賓也會為賀錦麗站台，其中可能包括美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）。日前碧昂絲同意賀錦麗團隊在競選活動中使用她的歌曲「自由」（Freedom）。
美國八卦媒體TMZ引述多位消息人士的話報導，碧昂絲將會表演。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130823
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