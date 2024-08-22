選情五五波搶攻年輕選票 民主黨也串友誼手鍊

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（中央社芝加哥21日綜合外電報導）美國民主黨人使出渾身解數搶攻年輕族群選票。在芝加哥舉行的全國代表大會不僅播放電音，還跟風天后泰勒斯帶起的「友情手鍊」風潮，現場也能製作串珠手鍊。

法新社報導，民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）在芝加哥舉行，場邊設置對一般民眾開放、名為DemPalooza的4天博覽會，除了訓課程、研討會和小組會議之外，連美甲和製作手鍊的攤位都有。

DemPalooza這名稱隱含熱門的芝加哥Lollapalooza音樂節的傳統。

17歲的華納（Cadence Warner）將串珠排列出「投票」和民主黨總統候選人「賀錦麗」（Kamala Harris）字樣，做成一條藍色手鍊。她串進最後幾顆串珠的時候說：「這真是太有趣了。」

倡導Z世代參與政治的組織「明日選民」（Voters of Tomorrow）成員席雷斯 （Jessica Siles）表示，這些工作坊讓年輕人有機會討論政治。

席雷斯指著大受泰勒絲（Taylor Swift）歌迷喜愛的串珠手鍊說：「乍看好像有點好笑，但這有意義，很容易開啟話題。這是史上最挺年輕人的全代會。」

儘管年輕人向來是民主黨基本盤，由於選情很可能呈現五五波拉鋸，對民主黨而言，如何動員年輕人這次至關重要。

根據哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）政治研究所4月公布的調查，在18歲至29歲年輕族群中，僅53%表示11月一定會投票。

麻薩諸塞州19歲黨代表西頓（David Seaton）表示，81歲現任總統拜登退選後，「賀錦麗把歡樂帶回我們黨，也給政壇帶入新能量，真正會動員年輕人投票的正是這股能量」。

19歲的威金頓（Samantha Wigginton）說：「在賀錦麗還沒披上戰袍前，兩個老人出來選，我們實在投不下去。」

19歲的溫恩（Jasmine Wynn）同意這項看法。她表示賀錦麗比較能夠代表美國年輕人，「她的多元背景讓許多美國人產生共鳴」。

儘管如此，年輕民主黨人警告說，閃閃發亮的水晶手鍊還不足以打動C世代（連結世代，connected generation）。席雷斯表示：「最重要議題其實是經濟。」（譯者：陳怡君/核稿：何宏儒）1130822