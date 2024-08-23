加拿大政府介入貨運鐵路停擺 工會宣布將部分復工
2024/8/23 15:28
（中央社渥太華22日綜合外電報導）加拿大兩大主要貨運鐵路公司今天稍早首度同時停運，政府宣布將請產業關係協議會下令復工，不久後工會表示，加拿大國家鐵路公司（CN）員工明天開始將返工作崗位。
路透社報導，根據加拿大鐵路運輸司機協會（Teamsters Canada），加拿大太平洋堪薩斯城南方鐵路（CPKC）則會繼續停工，直到加拿大產業關係協議會（CIRB）下令復工。工會與公司高層預定明早與CIRB召開會議。
CN、CPKC今天稍早宣布停運，導致超過9000名工會成員被迫停工，鐵路運輸隨之中斷，商業團體指這恐造成數以億計美元的經濟損失。
加拿大政府同日宣布，將請求CIRB盡快發布復工命令。獨立機構CIRB下令復工前，會先與勞資雙方進行磋商。
CN表示，將在美東時間今天下午6時（台灣時間23日清晨6時）結束停工。CPKC則指準備在加拿大恢復營運，至於進一步時程細節，將在收到CIRB命令後再公布。
加拿大勞動部長馬金農（Steven MacKinnon）告訴記者：「我預估幾天內火車就會（恢復）運行。」（實習編譯：楊智恩/核稿：洪培英）1130823
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