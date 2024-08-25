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開羅重啟加薩停火談判 沒有進展跡象

2024/8/25 09:22（8/25 09:38 更新）
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加薩走廊北部賈巴利亞市房屋遭砲擊倒塌。（路透社）
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（中央社開羅24日綜合外電報導）加薩停火和釋放人質談判代表今天在開羅討論新的妥協方案，設法彌合以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）之間的分歧，但經過數小時談判仍絲毫沒有進展跡象。

路透社和法新社報導，美國、埃及和卡達過去多個月以來持續斡旋，盼能終結以哈在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭。

以哈在加薩的戰爭，緣起於哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩發動攻擊。這場戰爭對加薩造成毀滅性影響，境內居民幾乎全數都撤離過家園至少1次，並引發人道危機。

不願透露姓名的巴勒斯坦官員告訴路透社說：「開羅會談沒有取得任何進展。以色列堅持保留費城走廊（Philadelphi Corridor）沿線的8個陣地。」

此外，兩名埃及安全消息人士表示，哈瑪斯代表團今天已抵達開羅，以便就近審查以色列與埃及、卡達和美國談判人員在主要會談中的提案。

一名美國官員表示，美方談判人員今天先會見了埃及談判人員，接著會見了埃及與卡達的談判人員。這名美國官員同時認為，埃及和卡達代表正在與哈瑪斯會面。

埃及消息人士表示，新提案包括針對一些懸而未決的議題做出妥協，例如確保關鍵地區安全，以及讓民眾返回加薩北部等。

然而，關鍵議題絲毫沒有突破的跡象，包括以色列堅持，加薩和埃及邊境之間所謂的費城走廊，控制權必須握在他們手上。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130825

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哈瑪斯
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