巴西野火肆虐 甘蔗田焚毀足球賽事取消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖保羅24日綜合外電報導）巴西今天一場野火席捲了聖保羅州北部的甘蔗田，引發的濃煙層層覆蓋住附近幾座城鎮，促使官方下令禁止戶外運動。

路透社報導，聖保羅州（Sao Paulo state）西部地區情況最危急，當地利培勞普里托市（Ribeirao Preto）即因官方的戶外運動禁令，取消了一場足球賽事。

由於能見度降低，部分高速公路關閉。當地電視台播放的畫面顯示，牛群不敵高溫和濃煙而陳屍田野。

聖保羅州政府表示，大火延燒下，目前有36個城市處於「高度警戒」狀態。目前當地正處於乾季高峰，田野乾枯且氣溫居高不下。

聖保羅州州長戴福瑞塔斯（Tarcisio de Freitas）表示：「除了消防隊的飛機外，我們還包租飛機來灑水。」戴福瑞塔斯同時成立了緊急工作小組來因應情況。

利培勞普里托市附近的烏魯佩斯（Urupes），兩名消防員昨天在試圖撲滅一家糖廠的火勢時喪生。這個地區有200公頃的甘蔗園付之一炬。

全球最大甘蔗加工商Raizen表示，甘蔗田發生大火之下，公司位在Sertaozinho的其中一座廠房22日以來便暫停作業。

而Sertaozinho以南350公里的巴西第一大城聖保羅（Sao Paulo），昨天天空煙霧瀰漫，但今天已消散。

巴西的野火季節通常在8月和9月達到高峰。政府數據顯示，全球最大濕地「大沼澤」（Pantanal）今年野火竄起得異常早，從5月下旬就開始；亞馬遜雨林7月的火災數量，則是達到20年來的新高。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130825