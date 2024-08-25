雪梨再發生持刀攻擊事件 4人受傷包括1警

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲警方表示，雪梨（Sydney）今天一早發生持刀攻擊事件，造成4人受傷，包括1名警察。這是澳洲最大城市雪梨今年最新一起砍人案。

路透社報導，警方聲明指出，已將1名事發後逃離現場的男嫌拘捕歸案。

新南威爾斯州警察廳廳長凱特利（Yasmin Catley）表示威脅已獲得排除，雪梨民眾無須擔心。

警方表示，在雪梨南方郊區恩丹丁（Engadine）這起緊接著一起車禍所發生的持刀攻擊事件，共釀4人受傷，所幸無人喪生。

澳洲廣播公司（ABC）的現場空拍畫面顯示，兩車事故現場已遭警方封鎖。

人口500萬的雪梨今年發生多起持刀攻擊事件，促使新南威爾斯州州政府加強刀械管制法規。州議會6月通過法律，允許警方不用申請搜索狀，即可在購物中心、體育場館和公共運輸站等地透過用電子金屬探測器對民眾進行檢查。

4月間，雪梨邦代（Bondi）地區一家購物中心也發生持刀攻擊案，造成6人喪生、12人受傷。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130825