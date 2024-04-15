雪梨隨機殺人案6死12傷 40歲嫌犯疑鎖定女性下手

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲雪梨購物中心13日發生亂刀捅人事件，警方今天表示，40歲男子考奇（Joel Cauchi）疑似鎖定女性攻擊，警方正在調查原因。

患有精神疾病的考奇13日在雪梨近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）持刀攻擊購物民眾，造成6人喪生、12人受傷。考奇最後遭到員警擊斃。

法新社報導，社群媒體上相關的影片顯示，13日下午，蓄鬍的考奇在場地寬廣、人來人往的西田龐迪購物中心橫衝直撞，追擊的受害者大多是女性。

6名罹難者中有5名是女性，而多數傷者也是女性。

新南威爾斯州（New South Wales）警察局長韋柏（Karen Webb）說：「影片本身就顯示出這一點，不是嗎？這確實是我們調查線索之一。」

韋柏告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這對我和偵查人員來說都很明顯，這似乎與案情有關，犯嫌把焦點鎖定女性，避開男性。」

韋柏強調，由於犯嫌已被擊斃，警方無從得知犯嫌的想法，「這就是為何偵查人員花這麼多時間詢問那些認識他的人是如此重要」。

考奇在社群平台臉書（FaceBook）上的資料顯示，他來自布里斯本（Brisbane）附近的土烏巴（Toowoomba），曾就讀於當地的高中和大學。

他右臂上有一個獨特的灰色、紅色和黃色的龍形紋身，有助警方用來辨識他的身分。

考奇當時的攻擊行為持續了大約半小時，直到女警史考特（Amy Scott）開槍將他擊斃。

考奇的父母在聲明中表達對受害者的慰問，並說他們兒子的行為「確實可怕」，「我們仍在努力了解所發生的一切。他從十幾歲起就一直在與心理健康問題奮戰」。

根據警方說法，考奇據信約一個月前到雪梨，並在市內租用一個小型儲藏空間，內有個人物品，包括一塊衝浪板。

考奇的父母說，考奇一直住在車上和旅館裡，只偶爾透過簡訊與家人聯繫。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130415