澳洲亂刀捅人案 母親重傷仍傾全力救愛女一命

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲雪梨購物中心亂刀捅人事件的目擊者表示，一名母親身負重傷、性命垂危之際，把她同樣遭捅傷的9個月大寶寶交給陌生人，盼能救孩子一命。

患有精神疾病的40歲凶嫌考奇（Joel Cauchi）昨天在雪梨近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）大開殺戒，持刀攻擊購物人潮，釀6死10多人傷，最後遭到員警擊斃。

法新社報導，事件發生當下有許多人做出英勇舉動，包括女警史考特（Amy Scott）憑一己之力追蹤並擊斃凶嫌；1名年輕男性利用購物中心的護柱，在手扶梯口試圖擋下犯嫌；還有店員開門讓驚恐的消費者入內躲避。

然而，最讓人鼻酸的，莫過於38歲年輕媽媽古德（Ashlee Good）是如何拚了命要救寶貝女兒哈莉葉（Harriet）一命。

目擊者告訴澳洲地方媒體說，凶嫌逼近古德時，她發出尖叫聲。

一名男子事後告訴第9頻道新聞（Channel 9 News）說，「寶寶被捅傷。（寶寶的）母親也被捅傷，而這名母親帶著孩子走過來，把寶寶朝我這邊丟過來。」

攻擊案發後數小時，古德因傷重在醫院不治。警方表示，共有5名女性和1名男性警衛身亡，另有12人住院。

警方表示，古德的女兒是住院傷者之一，她「傷勢嚴重但已穩定下來」。

路透社援引澳洲當地媒體指出，古德的家屬發布聲明說：「失去艾希莉（古德）讓我們深感悲痛，她是一位美麗的母親、女兒、姐妹、伴侶、朋友，是一個各方面都很傑出的人。」

古德是一名整骨醫生，她在職場社交平台領英（LinkedIn）上描述自己是一名「善於表達、積極上進」的專業人士。她上個月發布的貼文寫說，「為人父母是何等榮幸的事」，並附上一張她和女兒哈莉葉的合照。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130414