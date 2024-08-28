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台美人挺賀錦麗活動開跑 重量級眾議員將與會

2024/8/28 09:01（8/28 09:06 更新）
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台裔美籍民主黨黨員陳介飛（最前排者）曾參與2022年聯邦眾議員選舉。他與一群台美人籌劃台美人挺賀錦麗的助選活動，美東時間28日將起跑。圖為他與朋友參加民主黨全代會。 （陳介飛提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年8月28日
台裔美籍民主黨黨員陳介飛（最前排者）曾參與2022年聯邦眾議員選舉。他與一群台美人籌劃台美人挺賀錦麗的助選活動，美東時間28日將起跑。圖為他與朋友參加民主黨全代會。 （陳介飛提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年8月28日
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（中央社記者石秀娟華盛頓27日專電）一群台裔美籍人士發起支持民主黨總統候選人賀錦麗的助選活動，明天將以線上會議的形式啟動，同時將募款、並號召志工。民主黨籍聯邦眾議員劉雲平、克利什納穆希預計將出席。

參與籌辦的陳介飛27日接受中央社訪問指出，「台美人挺賀錦麗」（Taiwanese Americans for Harris）活動在台美人社群引起很正面的迴響，美國選民歡迎賀錦麗參選的熱情，在台美人社群同樣看得到，「我們都很興奮」。

預計與會的劉雲平是5連任的加州聯邦眾議員，也是民主黨在眾議院的黨團副主席。印度裔的克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）來自伊利諾州，是眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）的民主黨首席議員。

美國總統大選11月5日投票，民主黨在總統拜登（Joe Biden）放棄連任後，提名副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，她與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）搭擋，對決共和黨的川普（Donald Trump）及副手、聯邦參議員范斯（JD Vance）。

「台美人挺賀錦麗」的前身是2020年大選成立的「台美人挺拜登」。陳介飛說，28日的起跑活動預計有百人參與，是2020年的2倍。拜登退選為選舉帶來巨變，激出的民眾熱情只有前總統歐巴馬（Barack Obama）2008年首度參選能相比。

談到台美人對賀錦麗的支持，陳介飛說，川普曾明白地質疑美國對台灣的安全承諾，這是激勵台美人社群關注這次選舉的原因之一。

他說，川普在公開談話質疑美國為何要幫助台灣，也說台灣應支付美國防衛費用。「這不是你希望從盟友那裡聽到的話。你不會聽到他在談論以色列時這樣說，他從不懷疑美國對以色列的承諾。對台灣，他卻讓這個承諾變得不確定，甚至打上一個大問號。」

陳介飛進一步說，川普上一任內（2017-2021）曾暫停美國與韓國的聯合軍演，只因他想安撫北韓領導人金正恩，同時他也尋求俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平的認可。「你找不到比川普更不可靠的夥伴了。」

陳介飛也說，川普在中國有超過100個商標，比在美國或在其他國家都還多，「他是商人，首要關心的是他自身的財富，不會冒任何會損害自身商業機會的風險」。光是川普在中國有財務利益的事實，就令人擔憂，所有人都應關注。

陳介飛指出，拜登曾說，中國若攻打台灣，美國將以軍力介入，過去沒有美國總統曾這樣明確表態。賀錦麗會延續支持台灣與民主的路線。前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年也以訪台力挺台灣。民主黨對台灣的支持無人能及。

陳介飛曾代表民主黨在2022年參加加州第45選區的聯邦眾議員選舉，他是美國海軍後備役少校軍官，曾在印太司令部太平洋艦隊的第七艦隊服役。

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他指出，28日的起跑活動同時也會募款、讓與會者登記為志工，以協助參與電話拜票，特別是在內華達州、喬治亞州等搖擺州，更需要志工逐家逐戶拉票。

陳介飛說，民主黨須翻轉4個選區才能成為眾議院多數，「台美人挺賀錦麗」也會為民主黨籍聯邦眾議員候選人助選，特別是加州第47選區的韓裔州眾議員閔大衛（Dave Min）、及加州第45選區的越南裔候選人特朗（Derek Tran）。（編輯：高照芬）1130828

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