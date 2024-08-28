賀錦麗華茲參選後首度受訪 CNN黃金時段播出

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗和她的競選搭檔華茲29日將接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，這是賀錦麗接棒總統拜登逐鹿白宮以來首次受訪。

法新社報導，自拜登近5週前宣布退選以來，共和黨人一再批評59歲的副總統賀錦麗至今未接受媒體訪問。

CNN表示，賀錦麗與華茲29日在戰場州喬治亞州造勢期間將接受採訪，訪問內容將在當天晚間9時（格林威治時間30日1時）播出。

CNN補充說：「這是拜登總統放棄競選連任後，接棒成為民主黨候選人的賀錦麗首度接受廣泛而深入的訪問，訪談內容將在黃金時段特別節目播出。」

CNN還說，這次訪談將由主播巴什（Dana Bash）主持。

賀錦麗臨危受命披上戰袍以來，民主黨士氣大振，她上週在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會正式成為美國首位亞非裔女性總統候選人，並發表職涯最重大的演說，聲勢攀上巔峰。

然而，自拜登退選後，她僅在競選活動中回答記者提問，以及在搭乘副總統專機「空軍二號」（Air Force Two）期間發表一些非正式評論。

此外，賀錦麗還未以總統候選人身分召開記者會。

共和黨人為此不斷批評賀錦麗，藉其競爭對手、前總統川普已多次舉行新聞發布會來強調雙方的差異。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1130828