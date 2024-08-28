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約旦河西岸暴力激增 以色列展開打擊恐怖主義行動

2024/8/28 10:58
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（中央社耶路撒冷28日綜合外電報導）以色列軍方發言人今天凌晨表示，以色列維安部隊已在被占領的約旦河西岸北部展開一場打擊恐怖主義的行動。巴勒斯坦衛生部門則回報在城鎮哲寧有兩名男子喪命。

法新社報導，以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）與以色列國家安全局（Shin Bet）在通訊軟體Telegram上發表聯合聲明，稱「維安部隊現已在哲寧（Jenin）和圖卡門（Tulkarm）發起一場重挫恐怖主義的行動」。

巴勒斯坦衛生部門指出，兩名分別為25歲和39歲的男子，在哲寧遭以色列武裝部隊殺害。

以色列兩天前稱以軍在約旦河西岸（West Bank）發動空襲，巴勒斯坦自治政府稱這場空襲造成5人身亡。

隨著加薩戰爭未停，約旦河西岸的暴力事件激增。法新社根據巴勒斯坦衛生部數據統計，自從巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日攻擊以色列以來，已有超過640名巴勒斯坦人遭以色列軍隊和屯墾民殺害。

根據以色列官員說法，同期間至少有19名以色列人命喪巴勒斯坦人的攻擊。（實習編譯：楊智恩/核稿：李佩珊）1130828

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