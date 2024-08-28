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司法改革遭大使批評 墨西哥凍結與美加使館關係

2024/8/28 11:00
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（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，墨國政府已暫停與美國和加拿大駐該國大使館的關係。先前美加大使批評他支持的司法改革提議。

羅培茲歐布拉多在記者會上澄清說，凍結關係是針對使館，而不是針對美加兩國。

羅培茲歐布拉多正在推動改革，讓民眾可投票選舉法官，包括最高法院大法官。墨西哥國會下議院一個委員會昨晚通過那項提案，為9月新當選的國會就職時獲得批准鋪路。

支持者表示，改革將促進民主，並有助於修復他們認為不服務公眾的制度；批評者則說，改革將使權力偏向行政部門，切斷法官的職業生涯，並使法院更容易受到犯罪的影響。

美國駐墨西哥大使沙拉薩（Ken Salazar）上週稱這項改革為「墨西哥民主運作的重大風險」，並警告美墨貿易關係存在潛在風險。美國和墨西哥互為最大貿易夥伴。

加拿大駐墨西哥大使克拉克（Graeme Clark）也對投資擔憂發出警告。

羅培茲歐布拉多召開記者會後，沙拉薩昨晚發布日期為8月23日的外交照會。

照會寫道：「美國支持墨西哥司法改革的概念，但我們非常擔心法官普選既不能解決司法腐敗問題，也不能強化墨西哥政府的司法部門。」

加拿大大使館尚未回覆記者詢問。

羅培茲歐布拉多表示，「暫停」會持續到「證實（兩個大使館）尊重墨西哥獨立性」為止。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130828

羅培茲歐布拉多
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