北韓火箭發射器配備新導引系統 金正恩視察試射

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（中央社首爾28日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）視察一項配備新「導引系統」的240公釐口徑多管火箭發射器試射。平壤當局正持續升級軍火。

法新社報導，北韓3個月前表示，將為軍隊配備「新的」240公釐口徑多管火箭發射器，據稱能夠打擊南韓首爾及附近地區。

北韓近來強化與俄羅斯的軍事關係，分析家說北韓可能會先測試及加強生產火砲和巡弋飛彈，然後再運送俄羅斯用於烏克蘭。美國和南韓指控北韓供應俄國彈藥和飛彈用於俄烏戰爭，但平壤當局駁斥「荒謬」。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，這款多管火箭發射器「在機動性和集中發射能力方面技術性升級，所有指標都顯示具有優勢」，升級方面包含「新應用的導引系統，可控制性和破壞力」。

報導說，金正恩視察試射時，還「提出了製造新型火砲並裝備軍隊的重要政策」，但未提供細節。

北韓兩天前公布一款「自殺無人機」，用於刻意撞向敵方目標，實際上可充當導向飛彈。路透社報導，金正恩也視察了新型自殺無人機的測試，並要求研究人員為無人機研發人工智慧（AI）功能。

南韓和美國近日展開年度大型聯合軍事演習「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield），將持續到明天，新增的操練目的在於遏制北韓威脅。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130828