蒲亭：美國大選後雙方關係 取決於華盛頓態度

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（中央社喀山24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，美國總統大選後，他與美國的關係將取決於華盛頓的態度，同時他對川普「真誠」期望結束烏克蘭局勢的評論表示歡迎。

法新社報導，金磚國家（BRICS）峰會於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，蒲亭在峰會結束時發表演講，雖然俄羅斯一些最重要盟友呼籲結束烏克蘭戰事，但他語氣強硬地警告西方不要「幻想」在戰場上擊敗俄羅斯，任何和平協議都須承認俄羅斯對烏克蘭大片領土的控制。

蒲亭在喀山對記者說：「美國總統選舉後俄美關係如何發展取決於美國。如果他們開放，那麼我們也會開放。如果他們不希望開放，那就算了。」

由於俄羅斯攻擊烏克蘭，美蘇這兩個超級大國之間的關係已跌至冷戰以來的最低點。下個月的美國大選對於未來雙方關係以及烏克蘭衝突至關重要。

川普曾多次對華盛頓以數十億美元援助烏克蘭表示懷疑，同時聲稱他如果當選，可在幾小時內結束烏克蘭戰事。

蒲亭表示，川普「談到他希望盡一切努力結束烏克蘭衝突。我認為他是真誠的。當然，我們歡迎這樣的言論，無論這種說法是出自於誰。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1131025