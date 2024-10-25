加拿大民眾對移民疑慮加深 政府大量刪減配額

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（中央社渥太華24日綜合外電報導）加拿大民眾對移民的支持程度下降，總理杜魯道今天宣布大幅刪減移民配額，「暫停」人口成長；不過商界憂心勞動力不足，呼籲如果要吸引更多外國投資，就需要引進人才。

法新社報導，加拿大向來是新移民喜愛的目的地，包括來自發展中國家希望尋求更好生活環境的經濟移民，這項宣布可以說是加國政策的一項重大轉變。

從2023年到2024年，加拿大人口增加3.2%，目前已有4100萬人，這是自1957年以來最大的年度增幅，這在一定程度上是由新移民潮所推動。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在宣布限制移民配額措施時表示，大量湧入的移民確保了強勁的勞動力供應，幫助加國經濟自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中恢復，但現在到了「調整」的時候。

杜魯道表示：「我們將在未來3年內減少引進移民，這將導致人口成長暫停。」

杜魯道指出，加拿大需要人口穩定，以便「各級政府有時間迎頭趕上，有時間在醫療保健、住屋與社會服務方面進行必要投資，以利未來容納更多人口」。

不過一些業界團體今天表示，削減移民數量有助緩解住房與社會服務資源緊張，但可能也會損害加拿大勞動力。

路透社報導，加拿大長期以來一直以歡迎新移民自豪，但公眾輿論最近對移民不滿，指責移民造成住屋負擔能力降低。

加拿大商會（Canadian Chamber of Commerce）未來工作資深總監帕爾默林-費拉斯柯（Diana Palmerin-Velasco）對這些變化表示擔憂。她表示：「就是因為移民，我們才能正式避免經濟衰退。」

「商界對我們發出的訊息感到憂慮。你知道，如果我們想要更多的外國投資，我們就需要人才。」

民調顯示，越來越多的加拿大民眾認為引進太多的移民。

加拿大在2025年10月以前要舉行大選，目前民調落後的自由黨（Liberal Party）政府一直在尋求限制移民數量以提升支持度。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1131025