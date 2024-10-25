瑞典調查報告：中國、伊朗、俄羅斯可能破壞瑞典供電

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩25日專電）瑞典電網局公布的最新調查報告警告，中國、伊朗、俄羅斯有資源對瑞典的電力供應造成嚴重傷害，且有跡象顯示，這些國家可能已經展開準備。

南瑞典日報（Sydsvenskan）報導，從烏克蘭戰爭的經驗看來，瑞典必須做更多危機準備。若電網遭破壞，則電子支付系統、電子警報、醫療設施甚至飲用水供應與污水處理系統都會受波及。

瑞典電網局（Svenska kraftnät）公布這份調查報告警告，包括基礎設施、資訊系統，或資料與相關人員都可能成為惡意破壞電力供應行動的目標。這些行動可能發生在實體世界，也可能透過數位攻擊進行。

根據這份報告，瑞典電力供應最大的威脅來自中國、伊朗與俄羅斯。

俄國與伊朗情報單位可能委託非政府的行為者，作為攻擊的代理人。伊朗政府就曾委託罪犯，用手榴彈攻擊駐斯德哥爾摩與哥本哈根的以色列大使館。

瑞典電網局指出，對瑞典供電最大的威脅包括數位威脅、實體破壞、資料蒐集、收購房地產及武力攻擊。

報告也列出這3個國家過去對瑞典供電產生威脅的多個實例，例如俄羅斯曾透過無人機觀測瑞典多座核電廠；中國公司共同持有許多歐洲國家電網營運公司股份，這樣的投資策略可以被用來影響電網運作。

另外，瑞典電網局警告，供電部門未來可能增加應用人工智慧（AI）和遠端控制，這也會讓電網面臨新的風險。

瑞典電網局表示，敵對勢力可能利用AI與演算法捏造資料，AI和機器學習也可能被利用在數位攻擊上，這會讓數位攻擊更加精密複雜也更在地。

報導指出，瑞典電網過去幾年跟國安單位展開密切合作，也努力增加與其他歐洲電網營運公司在安全議題的合作，希望降低實體破壞與數位威脅發生的機率。（編輯：陳妍君）1131025