聯合國秘書長將會蒲亭 表達準備好為俄烏調解

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（中央社俄羅斯喀山24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天將與聯合國秘書長古特瑞斯會晤，為兩人2年多以來首次見面。發言人表示，古特瑞斯將「重申他對烏克蘭戰爭眾所周知的立場」。

法新社報導，在俄羅斯喀山（Kazan）舉行的金磚國家（BRIC）高峰會將於今天閉幕，古特瑞斯（Antonio Guterres）與蒲亭（Vladimir Putin）將進行會晤。莫斯科期盼峰會有助建立對抗西方的新興經濟體統一戰線。

克里姆林宮表示，蒲亭與古特瑞斯預料將會討論俄羅斯和烏克蘭衝突以及中東持續升高的危機。

古特瑞斯之前一再抨擊莫斯科對烏克蘭的軍事攻勢，稱此舉對全世界立下「危險先例」。他並批評莫斯科併吞烏克蘭領土，強調「現代世界沒有俄羅斯立足之地」。

兩人上一次見面是在俄國發動攻勢的頭幾週，當時古特瑞斯於俄羅斯包圍烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）時造訪莫斯科。

聯合國表示，古特瑞斯計劃在喀山會晤蒲亭，並將進行演說。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）說，古特瑞斯將利用這場會面「重申他對烏克蘭戰爭眾所周知的立場」，並強調古特瑞斯已準備好為俄烏兩國調解，但需要等到「條件成熟」。

不過，基輔當局撻伐古特瑞斯的訪俄之行，烏國外交部砲轟古特瑞斯計劃會晤「罪大惡極的蒲亭」。（譯者：洪啟原/編譯：何宏儒）1131024