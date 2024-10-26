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涉跨國性販運 A&F前執行長拒不認罪

2024/10/26 11:26（10/26 11:31 更新）
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知名服飾零售商Abercrombie & Fitch前執行長傑福瑞斯（中）因涉嫌性販運被捕，並遭控在全球各地引誘男模特兒參加性愛派對。（ Will Shilling-USA TODAY NETWORK via 路透社）
知名服飾零售商Abercrombie & Fitch前執行長傑福瑞斯（中）因涉嫌性販運被捕，並遭控在全球各地引誘男模特兒參加性愛派對。（ Will Shilling-USA TODAY NETWORK via 路透社）
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（中央社紐約州中伊斯力普25日綜合外電報導）知名服飾零售商Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑福瑞斯（Mike Jeffries）遭控在職期間涉嫌跨國性販運，他今天在庭上拒不認罪。

路透社報導，現年80歲的傑福瑞斯曾於1992年至2014年長期領導A&F，他今天就1項性販運與15項性交易罪名，向紐約州索夫克郡（Suffolk County）中伊斯力普（Central Islip）的聯邦助理法官提西奧內（Steven Tiscione）提出抗辯。

這項抗辯是由傑福瑞斯的律師畢伯（Brian Bieber）代表傑福瑞斯提出。

傑福瑞斯穿著海軍藍色西裝外套和淺灰色襯衫，提審時未繫領帶，大部分時間都直視前方，手指交叉。

他將可維持自由之身，但須提供1000萬美元保釋金，同時以他位於紐約費希爾斯島（Fishers Island）的寓所作為抵押，還要接受由全球衛星定位系統（GPS）監控的居家監禁。

傑福瑞斯的員工賈可布森（James Jacobson）透過律師對相同的指控亦拒不認罪，他的保釋條件也包括GPS監控的居家監禁及50萬美元保釋金。

傑福瑞斯擁有美國和英國雙重國籍的伴侶史密斯（Matthew Smith）已被下令拘留，並將於稍後對同樣的16項指控做出答辯。

檢察官表示，他們被指控的犯行從2008年起持續至2015年。

據說賈可布森在整起案件中充當招募人，他先付錢給男性以與他發生性關係，然後再從中選出數人，送他們前往曼哈頓（Manhattan）、漢普頓（The Hamptons）和世界各地幾個國家與傑福瑞斯和史密斯發生性關係。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1131026

#傑福瑞斯
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