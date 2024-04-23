青少年裸照醜聞纏身 BBC當家主播愛德華茲辭職

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天表示，旗下知名新聞主播之一愛德華茲為遵守「醫囑」，今天辭去主播職位。9個月前他遭媒體踢爆涉嫌付錢給未成年男性，購買露骨照片。

現年62歲的愛德華茲（Huw Edwards）曾是BBC當家主播，舉凡重大新聞都由他來播報，包括英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）辭世、大選、王室婚禮等。然而，2023年7月上述醜聞首度曝光後，他就遭到停職。

BBC今天發布聲明稱：「愛德華茲今天請辭，並離開公司。」

「在公司服務40年後，愛德華茲解釋，他是聽從醫師的建議而決定辭職。」

BBC聲明指出：「公司已同意愛德華茲辭職，相信這樣有助各方繼續往前走。我們認為此時不宜發表更多評論。」

愛德華茲育有5個孩子。去年7月，「太陽報」（The Sun）率先披露這起占據新聞版面的醜聞後，他的妻子佛林德（Vicky Flind）曾表示，愛德華茲「患有嚴重心理健康問題」，並已住院治療。

今年稍早，BBC也曾向受害男子的家屬道歉。BBC說，愛德華茲曾在受害者仍是青少年時多次付錢給他，以購買後者的裸露照片。

為此，受害男子的家人於2023年5月向BBC投訴愛德華茲。

家人稱，受害者在青少年時期曾與愛德華茲一起工作。這筆收入還造成受害者深陷毒癮。

據報導，受害男子的身分從未被公開，不過他不承認自己曾向愛德華茲銷售裸照；愛德華茲本人也尚未就此事公開發表評論。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1130423