北愛爾蘭男性勒索女童判無期徒刑 存數十萬不雅照多達3500人受害

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（中央社貝爾法斯特25日綜合外電報導）英國北愛爾蘭1名男子在網路上性虐待和性勒索未成年女孩，受害者據信多達3500人，並遍布約30國，還導致一名12歲美國女童與父親輕生。這名男子今天被判處無期徒刑。

路透社報導，根據北愛的貝爾法斯特刑事法院（Belfast Crown Court）庭審內容，26歲嫌犯資訊科學系學生麥卡尼（Alexander McCartney）在家中臥室利用Snapchat和Instagram等網路傳訊平台誘騙被害人，讓她們以為自己是和另一名年齡相仿的女孩聊天。

他接著會慫恿被害人透過網路攝影機或手機傳送不雅影像或錄下性活動，然後他再將這些內容透過網路與他人分享，並用來威脅這些未成年被害人。

麥卡尼還經常冒用已受害的女孩身分，有時並強迫被害人讓手足也參與，後者最小年僅3歲。

麥卡尼遭到起訴的案件涉及70名被害人，分布在英國、美國、愛爾蘭和澳洲等國家。但北愛爾蘭警方表示，這個人數與他在全球據信共有約3500位分布在約30個國家的被害人相比，只占區區一小部分。

警方指出，他們在調查過程中查扣了64個裝置，裡面一共存有數十萬件不雅照片或影片，以及麥卡尼使用的網路假帳號資料。

北愛爾蘭警務處（Police Service of Northern Ireland）偵查長柯瑞根（Eamonn Corrigan）今天在法官宣判後告訴媒體記者：「他（麥卡尼）的犯行如產業化規模，...他的道德敗壞無底限。」

被害人之一、美國西維吉尼亞州（West Virginia）女童湯瑪斯（Cimarron Thomas）2018年與麥卡尼進行網路連線時，用她父親的槍枝結束自己短短12年生命，且遺體是被當時年僅9歲的妹妹發現。根據警方說法，湯瑪斯的父親在這起事件後也結束自己的生命。

另有1名紐西蘭被害人的父親在警方筆錄中說：「我們永遠不會原諒或忘記這名加害人所做的駭人事情。」

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當法官歐海拉（John O'Hara）列舉麥卡尼的罪名時，他低頭坐著。他對所有指控認罪，宣判時他閉著眼睛起立，之後被扣上手銬帶走。他在2039年之前都不得申請假釋。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1131026

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