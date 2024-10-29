澳洲延遲推出COVID-19疫苗 經濟損失高達6472億元

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（中央社雪梨29日綜合外電報導）澳洲政府支持的一項調查今天發現，由於澳洲COVID-19疫苗推出作業牛步，導致嚴格的封鎖和其他限制措施不必要地延長，讓國家蒙受至少200億美元（約新台幣6472億元）的損失。

法新社報導，這項為期12個月的調查特別提到澳洲在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗分配方面一開始缺乏急迫感，時任總理的莫里森（Scott Morrison）還一度聲稱推出疫苗「不是一項比賽」。

澳洲在疫情期間實施全球數一數二嚴格的限制措施，實際上封鎖國境長達2年，主要城市也封城連續數月。

調查發現，疫苗延遲推出，意味著許多城市比原定時程「晚了好幾個月」才重新開放，估計對經濟直接造成至少200億美元的損失。

調查得出結論：「這些採購延誤最終影響疫苗推出的時機，並延長了當時已實施一年多的限制性公衛措施。」

儘管澳洲的疫情因應作為大致成功，調查仍發現限制性措施和其他失誤，加劇民眾對科學家和公衛官員的不信任。

調查提供一項關鍵建議，澳洲將成立一個新的疾病管制中心，以更妥善因應未來的疫情。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1131029