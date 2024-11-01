喬治亞大選爭議 美民調公司稱選舉「被動手腳」

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（中央社特比利西1日綜合外電報導）美國民調公司艾迪生媒體研究機構今天表示，他們對喬治亞國會大選所做的出口民調與官方選舉結果落差太大，顯示這次選舉「被動手腳」；這是第2家提出這種說法的民調公司。

路透社報導，喬治亞選舉委員會表示，執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）在這次大選中得票率達54%；一般認為這個政黨被創辦人艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）掌控。

喬治亞反對黨和總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）均譴責大選存在舞弊。反對黨已於10月28日號召抗議大選結果。

艾迪生媒體研究機構（Edison Research）在聲明中表示：「官方公布『喬治亞之夢』得票率54%，與艾迪生估算的結果差了13個百分點，無法單憑正常範圍內的變動來解釋，這代表地方層級的投票可能被動手腳。」

艾迪生也指出，「艾迪生審查後發現，統計預期結果存在廣泛的偏差，但在鄉村地區的特定投票站尤其明顯」，這些地點最有可能發生嚴重的選舉操控。

「喬治亞之夢」在大城市得票率不佳，但在部分鄉村地區的得票率高達90%。

「喬治亞之夢」和選舉委員會並未立即對艾迪生的聲明作出回應，但都多次聲稱這次大選自由且公正。

艾迪生的出口民調顯示，喬治亞的4個主要反對黨可能贏得多數。

這次選舉攸關兩種選項，一個是在親西方反對黨帶領下進一步與歐洲融合，一個是在執政黨領導下與俄羅斯建立更密切關係，因此選舉結果普遍被視為對喬治亞至關重要。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1131101