以色列北部遭火箭彈襲擊 4名泰國勞工身亡

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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）黎巴嫩真主黨昨天用火箭彈襲擊以色列北部，造成7名平民死亡，其中包括4名泰國勞工。泰國外長指示泰國駐以色列大使館盡全力協助傷者及死者家屬，勞工部長表示會將還在以色列的泰國勞工撤離到較為安全的南部。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列，在哈瑪斯發動突擊之前，根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。

哈瑪斯發動突擊後，約7000多名泰國勞工離開以色列回泰國或是撤離到安全區域。泰國政府統計，在這波突擊中有41名泰國人死亡，31人遭到挾持，遭挾持的人質目前仍有6人下落不明，政府暫停讓泰國人前往以色列工作。以哈衝突後9個月也就是今年6月，泰國恢復讓泰國勞工陸續前往以色列工作。

但中東局勢自10月起再度惡化，英國廣播公司（BBC）報導，真主黨昨天以火箭彈兩波襲擊以色列北部，共造成7人死亡。

泰國外交部長馬利（Maris Sangiampongsa）今天在社群媒體X推文指出，因為遭受火箭彈襲擊，在以色列靠近黎巴嫩邊境上的城市梅圖拉（Metula）附近有4名泰國勞工死亡，1名泰國勞工受傷，他向死傷者家屬致上最深哀悼，也指示泰國駐以色列大使館盡全力協助傷者以及死者家屬。

他並表示，考量到無辜平民受到這場曠日持久衝突的影響，泰國呼籲各方重回和平道路。

曼谷郵報報導，勞工部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）今天表示，他已要求勞工部次長協調勞工部派駐在以色列的專員協助撤離位於以色列北部的泰國勞工到以色列南部較為安全的區域。（編輯：田瑞華）1131101