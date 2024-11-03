本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美媒：伊朗裔美籍記者據信遭德黑蘭拘留數月

2024/11/3 20:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美聯社今天引述當局說法報導，曾在美國政府資助電台工作的伊朗裔美籍記者瓦利札德（Reza Valizadeh），據信已遭德黑蘭當局拘留長達數月。

美聯社指出，美國國務院（State Department）已向其證實瓦利札德遭囚禁一事屬實。

瓦利札德曾在波斯語法達電台（Radio Farda）工作。該電台與上級機構自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）都受到美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media,USAGM）所監管。

美國國務院並未回覆路透社在非辦公時間提出的置評請求；伊朗外交部也無法立即針對路透社的置評請求作出回應。

美聯社報導，伊朗不承認拘留瓦利札德，而且伊朗駐聯合國代表團尚未立即回覆置評請求。

美聯社指出，另一家由美國政府資助、同樣受到美國國際媒體署監管的美國之音（Voice of America）最早披露國務院承認瓦利札德遭拘留一事。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1131103

#伊朗外交部
#美國之音
#美聯社
#記者
#國務院
#聯合國
#伊朗
#美國
#美國之音
#路透社
#德黑蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：