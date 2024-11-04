美媒：擔心選後動盪 美國富人移居國外需求顯著增加

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC近日報導，移民律師們說，愈來愈多有錢美國人在5日總統大選前盤算離開美國，許多人擔心，不管是誰當選，都可能出現政治和社會動盪。

家族辦公室和高淨值家族的律師和顧問說，他們看到客戶試圖取得第2本護照或海外長期居留權的需求正創下新高紀錄。選舉結束後常有移居國外的討論，但財富顧問們說，這次許多有錢人已經採取行動。

專為有錢人提供移民諮詢服務的英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）私人客戶小組負責人渥雷克（Dominic Volek）說：「我們從沒見過現在這樣的需求。」

他說，有錢美國人第一次成為公司最大的客戶群體，占公司業務的20%，比其他國家的客戶要多；過去一年，規劃移居海外的美國人至少增加30%。

從事國際稅務和移民業務的雷斯培倫斯事務所（Lesperance and Associates）經理合夥人雷斯培倫斯（David Lesperance）也說，基於可能移居海外而聘用他的美國人在過去一年大約增加兩倍。

加拿大的阿爾頓資本公司（Arton Capital）調查發現，53%的美國百萬富豪坦言，不管誰當選，他們都更有可能在選後離開美國。年輕富豪最有可能離開，18歲到29歲的百萬富豪中，有64%說他們「非常有興趣」透過海外投資居留計畫申請所謂的「黃金簽證」。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，美國富人對第2本護照或國外居留的興趣確實一直持續增加。無論是退休後前往一個更暖和、生活費更低的國家，或與海外家人團聚，有錢人有一堆移居海外的非政治理由。

超級有錢人也愈來愈將單一國家的公民身分視為一種集中的個人和財務風險。就像投資多元化一樣，如今他們正打造「護照投資組合」以分散國家風險。還有一些人想取得非美國護照，供前往敵視美國的國家或地區時使用。

然而，選舉和政治氛圍加速並助長了有錢美國人考慮移居海外的熱潮。

雷斯培倫斯說，30多年來，他的美國客戶主要是基於稅務理由而對移居海外有興趣，如今則是出於政治因素和擔心暴力，5日的大選又增添了這類憂慮。

雷斯培倫斯說，對其中一些人而言，主要是「我不想生活在一個有『讓美國再次偉大』（MAGA）運動的美國」。還有一些人擔心共和黨總統候選人川普萬一敗選衍生的暴力，或民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）針對1億美元以上未實現資本利得課稅的計畫。

律師們說，有錢人想離開美國的理由還包括大規模校園槍擊案、潛在的政治暴力、反猶太主義、恐伊斯蘭現象和不斷增加的政府債務。

至於移居目的地，美國人主要放眼歐洲。恒理公司表示，美國人尋求居留或第2公民身分的熱門國家包括葡萄牙、馬爾他、希臘、西班牙、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）。義大利也漸受美國人青睞。

不過，規則和費用變動很快。大規模移民已是全球重要且敏感的政治議題，但歐洲有些政治人物開始反對黃金簽證，即僅依據投資將公民身分或居留權授予富人的計畫。

由於律師們和一些國家接到太多申請，加上需要經過繁雜的背景調查和許可，移居程序可能要花數月、一年甚至更久。依據美國大選結果，等待名單可能還會拉長。

雷斯培倫斯說：「人愈來愈多…而且我確信會在11月6日或7日再接到一大批。」（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1131104