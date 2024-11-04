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美國大選最後衝刺 賀錦麗與川普赴賓州賣力催票

2024/11/4 18:56
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統大選戰況膠著，競爭對手賀錦麗與川普今天展開選前最後一輪造勢、賣力催票。在近代最緊張、勝負難料的大選投票日前夕，雙方志在拿下兵家必爭之地賓夕法尼亞州。

法新社報導，共和黨候選人川普（Donald Trump）承諾以「壓倒性勝利」重返白宮，他的民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）則表示，以爭取成為美國首位女總統來看，「聲勢」站在她這一邊。

根據全美民調及有望定勝負的7個搖擺州民調，兩人選情正陷入膠著。

這次競選過程中穿插令人出乎意料的轉折，包括川普2次躲過暗殺，及總統拜登宣布退選、讓賀錦麗中途加入選戰等，此時選情已進入最激烈的時刻。

賀錦麗安排一整天在鐵鏽帶賓州（Pennsylvania）造勢，包括在當地最大城市費城（Philadelphia）舉辦大型集會，並由女神卡卡（Lady Gaga）壓軸催票。川普則會先後前往北卡羅來納州（North Carolina）、賓州及密西根州（Michigan）等關鍵搖擺州催票。

川普和賀錦麗還會赴賓州工業城市匹茲堡（Pittsburgh）舉辦造勢活動，兩人陣營較勁意味濃厚，顯示賓州對他們入主白宮極為重要。

賓州是本次大選中擁有最多「選舉人票」（Electoral College）的搖擺州；選舉人團制度依據各州人口比例分配選舉人票。（譯者：王嘉語/核稿：洪啟原）1131104

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