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美多州架設防彈玻璃 部署無人機、狙擊手防選後騷亂

2024/11/4 20:39
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統大選將於5日登場。由於當天或選後可能發生騷亂，各州政府紛紛祭出前所未見的大規模維安計畫，以讓緊張的選民相信他們的選票將安全無虞。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，全美各地官員正採取周密措施，保護選舉相關地點，包括在重要的計票中心屋頂上部署狙擊手，向選務人員發放緊急警報器，甚至還將安排無人機在空中巡視。

多地執法單位已下令緊急部門人員嚴陣以待，並加派大批警力在街頭巡邏。華盛頓州與內華達州等至少2州都已調動國民兵（National Guard），應對可能發生的騷亂。負責認證該州計票結果的亞利桑那州州務卿方提斯（Adrian Fontes）表示，他穿上防彈背心，以免遭遇攻擊。

分析人士指出，當前最大威脅來自可能否定選舉結果的右翼團體，這股勢力在2020年川普拒絕接受敗選後崛起。當時川普大肆散播選舉相關陰謀論，鼓動成千上萬支持者走上街頭，參加「停止竊取（選舉）」（Stop the Steal）活動，最終導致大批暴民在2021年1月6日衝入國會山莊，試圖阻止國會認證大選結果。

之後川普本人則因試圖推翻大選，遭聯邦與州政府起訴，他迄今仍堅不認罪。

觀察極端主義的專家指出，自上屆大選以來，共和黨內部的「否定大選論」已從邊緣躍升為主流，轉變成一股力挺川普的勢力，在選前就已拒絕承認敗選。

截至目前，川普仍未承諾會接受本屆選舉結果。他也在欠缺佐證的情況下屢次指控民主黨會「作弊」，以讓他的民主黨競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）當選。賀錦麗已承諾致力實現自由、公平的選舉，也承諾將和平轉移政權。

據報導，各州維安準備工作有許多著重在選後計票階段，尤其是亞利桑那州和賓夕法尼亞州。官員表示，選舉結果的不確定性，加上預計社群媒體將充斥大量假消息，可能引發騷亂，也可能有人試圖干擾開票。

無黨派非營利組織「選舉創新與研究中心」（Center for Election Innovation and Research）執行主任貝克（David Becker）表示，儘管民調顯示川普與賀錦麗勝出的機會幾乎不分軒輊，但川普陣營已開始散布他「必然獲得壓倒性勝利」的消息。

「如果他（川普）輸掉選舉，或者他自認即將輸掉選舉，你可以想像他的支持者將多麼震驚，這種情緒又將如何遭到騙子利用，以激怒他們，並煽動他們訴諸暴力。」

在亞利桑那州，多數選民聚居的馬里科帕郡（Maricopa County）已準備好應對選後最糟糕的情況。鳳凰城市中心的計票大樓受到嚴密保護；選務人員正密切監控社群媒體；當局也部署了無人機，以監控潛在威脅。

馬里科帕郡也是2020年大選後川普與盟友試圖妨礙計票的核心選區之一。當時計票程序尚未結束，就有數百名川粉在計票中心外示威，所幸他們最後並未成功阻撓計票。

該郡警長史肯納（Russ Skinner）已下令緊急部門人員暫停休假；在選舉期間動員200人24小時輪值，監控投票站與戶外投遞箱情況；必要時還將在屋頂上部署狙擊手。

在其他多州，當局也嚴陣以待。數百個選務辦公室已裝上防彈玻璃、鋼製門與監控設備。部分郡辦公室向投票站選務官員配發緊急求救警報器；還有地方當局準備防護衣與緩解鴉片類藥物過量的納洛酮（Narcan），以免工作人員收到裝有可疑粉末的郵包。

目前發生的選舉相關暴力事件都符合貝克所說的「零星、偶發性」特徵。華盛頓州與俄勒岡州最近發生投票箱遭縱火事件，不過大部分選票並未受損，選務人員也已聯繫選票毀損的選民，請他們再投一次。

在德州聖安東尼奧市（San Antonio），1名選務人員因依法要求1名男子摘下印有川普競選標語「讓美國再次偉大」（MAGA）的帽子，遭對方揮拳擊中臉部。

聯邦當局警告，境外敵對勢力也正利用大選緊張局勢，企圖製造分裂與騷亂。

根據美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA），俄羅斯是社群媒體上大量造假影片的幕後黑手。最近的1部偽造影片顯示賓州選務人員正銷毀選票，另則影片則看似有1名來自海地的非美國公民自稱已在喬治亞州登記投票。

CISA局長伊斯特利（Jen Easterly）受訪時表示，此類行動目的是煽動對選舉結果的不信任，讓美國人互相對立，進而引發騷亂。

監控極端主義的專家警告，在沒有明確獲勝者的情況下，計票過程拖得越久，激進川粉發動騷亂或暴力行動的風險就越高。（譯者：施施/編輯：陳正健）1131104

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