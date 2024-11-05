日本11/11選首相 石破茂將先後與3在野黨主席會談

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本預計11月11日召集「特別國會」選出下任首相，面對執政聯盟在這次眾議院大選未能取得過半席次，首相石破茂將從10日起一連兩天與3位在野黨主席會談，尋求朝野合作可能性。

「特別國會」指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召集特別國會。在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。

這次眾議院大選後政局呈現「各黨不過半」，根據日媒推測，石破茂仍可能在首相指名選舉中獲勝，以「少數執政黨」之姿率內閣上路，但未來若無法獲得國民民主黨等在野黨配合的話，預料將難以在國會通過法案或預算案。

這次將召集的「特別國會」除了選出下任首相，也將舉行議長及副議長選舉，並決定各常任委員會的委員長（類似立法院各委員會召集委員）等人事。特別國會會期預估4天，從11月11日到14日止。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨今天上午公布石破茂跟各黨主席會談時間，分別是11月9日跟公明黨新任代表、11月10日跟日本維新會代表馬場伸幸，及11月11日跟立憲民主黨代表野田佳彥與國民民主黨代表玉木雄一郎。

石破茂今天出席自民黨黨務一級主管會議時指示，在確實維持自民黨與公明黨合組的聯合政府同時，將推動與國民民主黨間的政策協商，他個人也希望跟玉木雄一郎進行會談。

面對眾議院大選結果，石破茂在會議上說，希望能在「特別國會」上獲指名為首相，然後一個接一個實現政治改革、經濟對策及日本創生等相關對策。

他說，希望以跟公明黨合組的聯合政府為主軸，推動跟國民民主黨等政策協商，「只要狀況許可，我個人也希望出席主席會談」。

另一方面，自民黨與國民民主黨雙方政務調查會長今天先行會談，針對包括高物價對策在內的新經濟政策等，兩人確認最快本週內展開協商。

自民黨與國民民主黨上週已就針對各項政策進行協商達成共識，兩黨政調會長今天進一步在國會舉行會談。

自民黨政調會長小野寺五典在會談中表示，希望就政府最快11月要決定的新經濟對策展開協商，國民民主黨政調會長濱口誠對此表示同意，雙方確認最快本週開始協商。

至於國民民主黨在這次大選中的重要政見，也就是將所得稅起徵門檻從現行的年所得103萬日圓，提高到178萬日圓，兩人也同意納入雙方稅制調查會幹部進行協商。（譯者：黃名璽）1131105