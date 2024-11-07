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川普當選引波蘭關注 國防協議與區域安全成焦點

2024/11/7 07:33
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（中央社記者彭維楀華沙6日專電）美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得大選，波蘭各大媒體分析了新任總統未來的政策方向，以及波蘭和烏克蘭應對可能發生的變化。

其中科祖巴爾（Marek Kozubal）是波蘭知名的政治學家、記者和作家，在波蘭「共和報」（Rzeczpospolita）中表示，他一點都不擔心川普會放棄美國與波蘭兩國加強國防合作的協議。

這篇報導指出，2020年8月，波蘭政府與時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在經過數月談判後簽署兩國國防合作協議，協議的核心在增加駐波美軍人數，從4500人增加到5500人，並在波茲南設立美國第5陸軍軍團擴充司令部。

波蘭也承諾將進行大規模的基礎建設，以支持美軍在危急情況下部署多達2萬名士兵。另外還有訓練場、軍事基地、裝備設施等共114個基礎設施建設專案。投資項目分布在波蘭全境，預計波蘭納稅人每年將為此支付約1.25億美元（約新台幣40億元）。

當年在川普執政時期，北約盟國被敦促提升國防預算與軍事承擔，波蘭率先響應。科祖巴爾相信，川普的回歸將更可以確立兩國的軍事協議基礎。

共和報認為，北約需要再次做好準備，因為川普將會再次審視北約對歐洲安全的影響，波蘭與烏克蘭也需要加強自身的防禦能力，尋求更多的區域合作，以面對潛在的挑戰。

另波蘭獨立媒體政治周刊（Polityka）強調，波蘭應該要加強與其他歐洲國家的合作機會，減少對單一盟友的依賴。

波蘭網路媒Onet則分析，川普可能會推動孤立的外交政策，減少對外軍事干預，進而影響美國在歐洲的軍事存在。

總體而言，波蘭和烏克蘭都將面臨新的外交和安全挑戰。兩國需要加強區域合作，提升自身實力，並靈活應對國際局勢的變化，以確保國家利益和安全。（編輯：唐佩君）1131107

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