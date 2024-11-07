本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統恭賀川普勝選 美前國家安全顧問轉發道謝
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞7/300
首頁 / 國際

英相施凱爾與川普通話 強調英美特殊關係

2024/11/7 07:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英國首相施凱爾今天晚間與美國總統當選人川普通話，強調英美之間的特殊友好關係、表達對英美在各領域長期密切合作的期待，並提到川普本人與英國「密切友好」。

首相府一名發言人說，施凱爾（Keir Starmer）誠摯祝賀川普（Donald Trump）贏得歷史性勝利，並對與川普在英美特殊友好關係所有領域密切合作表達期待。

發言人指出，施凱爾與川普一致認為，從安全防衛到經濟成長繁榮等議題，英美關係皆非常強勁，且將持續蓬勃發展多年。施凱爾與川普並「溫馨回憶」9月在美國的會晤。

發言人表示，施凱爾談及中東地區情勢，並強調區域穩定的重要性。

談話紀要未明確提及中東以外的區域議題。（編輯：唐佩君）1131107

#川普
#川普
#中東
#施凱爾
#美國
#英國
#首相府
川普
川普當選引波蘭關注 國防協議與區域安全成焦點歐盟候任國防執委：歐洲安全不應依賴誰是美國總統
施凱爾
英相施凱爾祝賀川普勝選 盼共同捍衛自由民主英國示警俄羅斯擴大攻擊黑海 加速威脅全球穩定
即時新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
友台參議員克魯茲連任 延續共和黨德州逾30年不敗地位
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：