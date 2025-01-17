英相施凱爾訪波蘭 啟動新安全防衛協商

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（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）繼16日訪問基輔、簽署英國烏克蘭百年夥伴關係協議後，英國首相施凱爾前往華沙，17日將與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）會談、啟動新一輪雙邊協商，目標為簽署重點領域包含安全防衛的新協定。

英國首相府指出，新協定將有助強化英國與波蘭軍隊合作、維護歐洲安全，以及加強合作應對錯假訊息及其他混合式威脅（hybrid threats）。英波雙方也將致力共同打擊人口販運組織，以及確保能源供應穩定、維護國家基礎設施安全。

施凱爾（Keir Starmer）表示，隨著歐洲安全面臨越來越多威脅，該是將英國與波蘭的夥伴關係提升至更高層次了。

近年英國與波蘭合作打造陸基防空系統Narew，可用於應對巡弋飛彈和戰鬥機，波蘭並將初步取得超過1000枚防空飛彈。

英國首相府表示，在這個合作案框架下，英國與波蘭聯合計畫辦公室今年將在英格蘭西南布里斯托市（Bristol）成立，英波雙邊皆會有人員進駐。

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施凱爾訪問波蘭期間也將與當地企業高階代表會晤，鼓勵他們投資英國。英國首相府提到，波蘭企業InPost已決定至2029年加碼投資英國6億英鎊，以擴大在英國境內的業務活動。

InPost是歐洲電子商務物流服務的佼佼者，在歐洲境內營運數萬個快遞包裹存放櫃、以及自助交貨與取貨點，讓客戶可以隨時送交與收取包裹，節省時間、人力等各項成本。隨著新一輪投資確認，英國首相府指出，InPost在英投資額累計上看10億英鎊。（編輯：高照芬）1140117